सावन में दूध के साथ कभी ना खाएं ये चीजें, शरीर पर होता जहर जैसा असर

Foods to Avoid With Milk in Sawan: श्रावण का महीना अर्थात मानसून का महीना ,इस महीने में जहां हर ओर हरियाली दिखाई देती है वही यह मौसम बारिश की वजह से कुछ विशेष चुनौतियां भी लेकर आता है बारिश की वजह से धूप नहीं निकलती, वातावरण में नमी बरकरार रहती है। ऐसे मौसम की वजह से बैक्टीरिया ,फंगस और विभिन्न कीटाणु तेजी से फैलते हैं।

बात करें भोजन सामग्रियों की तो इस मौसम में दूध के साथ अन्य खाद्य पदार्थों का संयोजन भी हानिकारक माना जाता है। जी हां, आयुर्वेद के अनुसार कुछ ऐसे खाद्य संयोजन होते हैं जिन्हें श्रावण मास में दूध के साथ खाना बेहद ही खतरनाक हो सकता है। यह खाद्य पदार्थ न केवल पाचन संबंधित समस्याएं बढ़ाते हैं बल्कि अन्य बीमारियों को भी सीधा न्योता होते हैं। ऐसे में श्रावण मास में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही दूध के साथ अन्य चीजों को खाने से भी बचना चाहिए।

आईए जानते हैं श्रावण में दूध के साथ कौन सी चीजों का संयोजन खतरनाक होता है

दूध के साथ तिल गुड़

श्रावण मास में दूध के साथ तिल और गुड़ नहीं खाना चाहिए। तिल और गुड़ का स्वभाव विपरीत होता है। दूध के साथ इनका सेवन करने से यह पित्त बढ़ा सकता है जिसकी वजह से पेट संबंधित भी रोग, त्वचा संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो सकती है।

दूध के साथ मूली का सेवन

दूध के साथ मूली का सेवन भी नहीं करना चाहिए, मूली की प्रवृत्ति अलग होती है दूध के साथ मूली का सेवन करने से एसिडिटी, हार्ट बर्न, त्वचा पर एलर्जी जैसे रोगों का खतरा बढ़ जाता है

दूध के साथ नमकीन या स्नैक्स

दूध के साथ यदि आप स्नेक्स का सेवन करते हैं जिसकी वजह से पेट में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन पैदा हो जाता है। इसकी वजह से अपच, गैस जैसी परेशानियां बढ़ सकती हैं। नमकीन और मसालेदार खाद्य पदार्थों को दूध के साथ खाना खतरे से खाली नहीं होता।

दूध के साथ अंडा

श्रावण मास में वैसे ही मांसाहारी भोजन वर्जित माना जाता है, ऐसे में दूध के साथ अंडे का सेवन आपकी सेहत के लिए काफी हानिकारक हो सकता है जिसकी वजह से पाचन गति धीमी हो जाती है, स्किन एलर्जी हो सकती है, गैस से जुड़ी परेशानियां भी उत्पन्न हो जाती है।

दूध के साथ केला

दूध और केले का कंबीनेशन वैसे तो काफी हेल्दी होता है परंतु केला भारी और गैसीय होता है। दूध के साथ लेने की वजह से यह पचने में और देरी करता है। श्रावण मास में पाचन शक्ति वैसे ही कमजोर हो जाती है ऐसे में दूध और केला एक साथ खाने की वजह से भारीपन, थकान, गैस जैसी परेशानी भी हो सकती है।

हरी पत्तेदार सब्जियां

दूध के साथ हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियों में भरपूर मात्रा में आयरन होता है और दूध में कैल्शियम होता है। आयरन और कैल्शियम एक साथ शरीर में अवशोषित नहीं होते जिसकी वजह से शरीर का हाजमा खराब हो सकता है।