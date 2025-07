स्टूडेंट्स को ₹12,000–₹20,000 की छात्रवृत्ति, भरें फॉर्म – CSSS Scholarship Scheme 2025

CSSS Scholarship Scheme 2025: सीबीएसई (CBSE) की Central Scheme of Scholarship for College and Secondary Students (CSSS) योजना ने नई और रिन्यूअल (नवीनीकरण) आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर, अत्यंत मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

CSSS Scholarship Scheme 2025 क्या है?

CSSS स्कीम 12वीं पास छात्रों के लिए है जो स्नातक या स्नातकोत्तर (UG/PG) पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं। नए और पुराने दोनों लाभार्थी रिन्यूअल के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत प्रति वर्ष ₹12,000 (UG) और ₹20,000 (PG) छात्रवृत्ति मिलती है। आवेदन ऑनलाइन “Scholarships.gov.in” पोर्टल पर उपलब्ध हैं। आवेदन की अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2025

CSSS योजना का उद्देश्य

आरक्षण वर्ग / इकनॉमिकली वीक्ट ग्रुप (EWS) से आने वाले मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सहायता प्रदान करना।

से आने वाले छात्रों को सहायता प्रदान करना। शैक्षणिक सफलता को प्रोत्साहित करना और उच्च शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना।

करना और उच्च शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना। ग्रेजुएशन और पोस्ट–ग्रेजुएशन पढ़ाई के दौरान वित्तीय बोझ कम करना।

स्कॉलरशिप राशि—₹12,000 – ₹20,000

कोर्स स्तर वार्षिक छात्रवृत्ति स्नातक (UG) ₹12,000 स्नातकोत्तर (PG) ₹20,000

राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT से भेजी जाती है, खर्च में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

पात्रता—जाने कौन कर सकता है आवेदन

सीबीएसई से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए (कक्षा 2021–2024) वर्तमान में स्नातक या स्नातकोत्तर कोर्स में पढ़ाई कर रहे हो न्यूनतम 60% अंक ग्रेजुएशन/पीजी में प्राप्त हों पिछली वर्ष की उपस्थिति कम से कम 75% रही हो आय सीमा: ₹2.5 लाख से कम/SC/ST/OBC/EWS श्रेणी के तहत होना चाहिए India में बैंक खाता होना अनिवार्य

रिन्यूअल – पुराने छात्र कैसे आवेदन करें

OTR ID फिर से लॉगिन करें महत्वपूर्ण पैन/ बैंक प्रमाण व UPLOAd करें रिन्यूअल फॉर्म भरें, रिलीशन आवेदन को सत्यापित करें

How to Apply for CSSS Scholarship Scheme 2025?

पोर्टल पर जाएं: Scholarships.gov.in One-Time Registration (OTR) करें – नाम, DOB, Mobile, Email, आधार, बैंक विवरण भरें रजिस्ट्रेशन के बाद Validate OTP CUET/12वीं विवरण भरें, अगर UG/PG में हैं तो Course विवरण डालें दस्तावेज अपलोड करें: 12वीं मार्कशीट

Graduate/PG Marksheet & Attendance

Income / Resident / Caste Certificate

PDO (Passport sized photo)

Bank Passbook front side Declaration & Submit Institute verification: Institute का नोडल अधिकारी फॉर्म को अप्रोव करेगा Combined Merit List तैयार होगी—फाउंडेशन स्तर पर वेरिफिकेशन/key approval के बाद Student Dashboard में रिज़ल्ट/Payment स्टेटस दिखेगा

CSSS Scholarship Scheme Dates 2025

आवेदन की शुरुआत: अभी ( जुलाई 2025 onwards)

अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2025

रिन्यूअल के लिए, छात्र फिर से आवेदन कर सकते हैं

Payment: जनवरी–मार्च 2026 तक हो सकता है

क्यों है पहचान और नवीनीकरण जरूरी?

OTR ID — पिछले/नए आवेदन में सहायक

Attendance records: प्रमाणित करती है सतत पाठ्यक्रम

पारदर्शी वित्तीय सहयोग

Result & रिन्यूअल मिल ज़रूरी है ताकि अगली किस्त मिले

CSSS Scholarship Scheme 2025 उन छात्रों के लिए वरदान है, जो अकादमिक रूप से उत्कृष्ट हैं पर आर्थिक रूप से कमजोर। इससे छात्र बाधित हुए बिना UG/PG पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ₹12,000–₹20,000 वार्षिक छात्रवृत्ति आपके खर्चों में भारी राहत दे सकती है। आवेदन करने से पहले दस्तावेज तैयार रखें, Attendance और Academic Performance को मोबाइल/ईमेल में सुरक्षित रखें, और Scholarships.gov.in पर आवेदन करें।